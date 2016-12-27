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Seren’in Lady Gaga’sı

Seren’in Lady Gaga’sı
Köpeklerine düşkünlüğüyle bilinen Seren Serengil, önceki gün Lady için City's'de yaptığı alışverişiyle 'Yok artık!' dedirtti. Köpeğine yılbaşı hediyesi olarak Swaroski taşlarla süslü bir tasma alan Serengil'in alışveriş yaptığı mağazanın sahibi "Lady Gaga gelse bu kadar uğraşmam" dedi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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