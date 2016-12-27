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Rotası İrlanda

Rotası İrlanda
Popçu Serdar Ortaç, İrlandalı eşinden yine ayrı kaldı! Önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takılan Ortaç, sık sık ailesinin yanına giden model eşinin yeni yıl için yine İrlanda'ya gittiğini söyledi. Genç eşiyle yaşadığı sorunları geride bırakan ünlü popçu, İstanbul'daki işlerini halleder halletmez soluğu İrlanda'da alacağını da söylemeden geçemedi...
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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