Yol Durumu
  1. Bebek göründü
  2. Seda Akgül’e menajer şoku

Kral Murat

ve İmane Elbani’nin önceki akşam yapılan ünde Faslı gelinin gelenekleri ön plandaydı. 4 kişinin taşıdığı bir taht üzerinde konukları selamlayıp Fas’ın geleneksel kıyafetlerini giyen oyuncu, ‘Kral Murat’ dedirtti

Kral Murat
Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşıp Ortadoğu'ya ulaşan Murat Yıldırım, Faslı İmane Elbani'yle önceki akşam Taksim'deki CVK Park Bosphorus Hotel'de dünyaevine girdi. de; Tolgahan Sayışman, Meryem Uzerli, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Esra Erol ve Ali Özbir gibi ünlü isimler ile gelinin Fas'tan gelen akrabaları yer aldı. Nikahta kına gecesinde olduğu gibi Fas adetleri hakimdi.

4 KİŞİNİN OMZUNDA...
Raşit Bağzıbağlı tasarımı gelinlikle göz kamaştıran İmane Elbani ile Derviş Bağzıbağlı imzalı smokiniyle şık bir görüntü sergileyen , düğün boyunca omuzlardan inmedi. Düğünün ilerleyen saatlerinde gelinlikle damatlığı çıkarıp geleneksel Fas kıyafetleri giyen Yıldırım'la Elbani, 4 görevlinin omuzlarında taşıdığı taht üzerinde davetlileri selamladı. Ünlü oyuncunun kral edasıyla omuzlarda taşındığı sırada salondaki konuklar da Fas'tan gelen 20 kişilik ekibin çaldığı ezgilere alkışlarıyla ritim tuttu. Murat Yıldırım'ın düğündeki halleri de "Kral Murat" yorumları yaptırdı.



GÜZEL TEMENNİ
Yakın dostu Murat Yıldırım'ın düğünü için Almanya'dan gelen Meryem Uzerli, ikiliye güzel ve sağlıklı bir ömür diledi.



KAMBER ARDA!
Her arkadaşının düğününe mutlaka katılan Arda Turan da ikiliyi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.


Yıldırım'ın sağdıcı Tolgahan Sayışman ile Uzerli, Esra Erol ve eşi Ali Özbir'le böyle poz verdi.

HALİL ÇİLİNGİR
Etiketler: ,
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar