Murat Yıldırım ve İmane Elbani’nin önceki akşam yapılan düğününde Faslı gelinin gelenekleri ön plandaydı. 4 kişinin taşıdığı bir taht üzerinde konukları selamlayıp Fas’ın geleneksel kıyafetlerini giyen oyuncu, ‘Kral Murat’ dedirtti
Rol aldığı dizilerle ünü Türkiye sınırlarını aşıp Ortadoğu'ya ulaşan MuratYıldırım, Faslı İmane Elbani'yle önceki akşam Taksim'deki CVK Park Bosphorus Hotel'de dünyaevine girdi. Düğünde; Tolgahan Sayışman, MeryemUzerli, Hatice Şendil, BurakSağyaşar, Esra Erol ve Ali Özbir gibi ünlü isimler ile gelinin Fas'tangelen akrabaları yer aldı. Nikahta kına gecesinde olduğu gibi Fasadetleri hakimdi.
4 KİŞİNİN OMZUNDA... Raşit Bağzıbağlı tasarımıgelinlikle göz kamaştıran İmaneElbani ile Derviş Bağzıbağlıimzalı smokiniyle şık bir görüntüsergileyen Murat Yıldırım, düğünboyunca omuzlardan inmedi.Düğünün ilerleyen saatlerindegelinlikle damatlığı çıkarıpgeleneksel Fas kıyafetleri giyenYıldırım'la Elbani, 4 görevlininomuzlarında taşıdığı tahtüzerinde davetlileri selamladı.Ünlü oyuncunun kral edasıylaomuzlarda taşındığı sıradasalondaki konuklar da Fas'tan gelen20 kişilik ekibin çaldığı ezgilerealkışlarıyla ritim tuttu. MuratYıldırım'ın düğündeki halleri de"Kral Murat" yorumları yaptırdı.
GÜZEL TEMENNİ
Yakın dostu Murat Yıldırım'ın düğünü için Almanya'dan gelen Meryem Uzerli, ikiliye güzel ve sağlıklı bir ömür diledi.
KAMBER ARDA!
Her arkadaşının düğününe mutlaka katılan Arda Turan da ikiliyi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.
Yıldırım'ın sağdıcı Tolgahan Sayışman ile Uzerli,Esra Erol ve eşi Ali Özbir'le böyle poz verdi.
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