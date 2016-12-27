Kınalı kuzu!

Işın Karaca, 3 yıldır birlikte olduğu işadamı Tuğrul Odabaş'la yarın akşam gerçekleşecek olan nikahı öncesinde Türkgelenek ve göreneklerine uygun kınagecesi düzenledi. Ataşehir Radison Blue Hotel'de gerçekleştirilen geceye DemetAkalın'ın da bulunduğu 100 kişi katıldı.
43 yaşında 3. kez dünyaevine girecek olan sanatçının yanında eski eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Mia, annesi ŞenizBüyükkaraca ve anneannesi de vardı. Kızını "Kınalı kuzum" diye seven Şenay Hanım, gözyaşlarına hakim olamadı. Damat Odabaş ise gecenin sonunda kınayı bastı.
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