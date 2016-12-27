Yol Durumu
  1. Seren’in Lady Gaga’sı
  2. Bu kez ayrıldı!

Kınalı kuzu!

Kınalı kuzu!
Işın Karaca, 3 yıldır birlikte olduğu işadamı Tuğrul Odabaş'la yarın akşam gerçekleşecek olan nikahı öncesinde Türk gelenek ve göreneklerine uygun kına gecesi düzenledi. Ataşehir Radison Blue Hotel'de gerçekleştirilen geceye Demet Akalın'ın da bulunduğu 100 kişi katıldı.

43 yaşında 3. kez dünyaevine girecek olan sanatçının yanında eski eşi Sedat Doğan'dan olan kızı Mia, annesi Şeniz Büyükkaraca ve anneannesi de vardı. Kızını "Kınalı kuzum" diye seven Şenay Hanım, gözyaşlarına hakim olamadı. Damat Odabaş ise gecenin sonunda kınayı bastı.
Etiketler:
  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar