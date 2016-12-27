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Bu kez ayrıldı!

Bu kez ayrıldı!
Birçok defa Serhan Bora'yla ayrılacağını sosyal medyadan duyuran ancak daha sonra hesaplarının hack'lendiğini söyleyerek çark eden Helin Avşar, dün Bora ile resmen boşandı. Bora ile yaşadığı 21 günlük aşkı Şubat ayında evindeki sade bir törenle nikah masasına taşıyan ünlü sunucu, dünkü davadan önce instagram'da "Yarın benim için yepyeni bir gün, yeni bir başlangıç" dedi. DÜN de Paulo Coelho'nun "Elveda diyecek kadar cesursan hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir" sözünü paylaşan , "Bugün itibariyle Sayın Serhan Bora ile evliliğimizi noktalamış bulunmaktayız. İkimiz için de hayırlısı olsun" dedi. Avşar'ın hiçbir maddi talepte bulunmadığı mahkemenin hemen ardından yaşadığı üzüntü ise yüzüne yansıdı.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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