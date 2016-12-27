Bu kez ayrıldı!

Birçok defa Serhan Bora'yla ayrılacağını sosyal medyadan duyuran ancak daha sonra hesaplarının hack'lendiğini söyleyerek çark eden Helin Avşar, dün Bora ile resmenboşandı. Bora ile yaşadığı 21 günlük aşkı Şubat ayında evindeki sade bir törenle nikah masasına taşıyan ünlü sunucu, dünkü davadan önce instagram'da "Yarın benim için yepyenibir gün, yeni bir başlangıç" dedi. DÜN de Paulo Coelho'nun "Elvedadiyecek kadar cesursan hayat seni yeni birmerhaba ile ödüllendirir" sözünü paylaşan Helin Avşar, "Bugün itibariyle SayınSerhan Bora ile evliliğimizi noktalamışbulunmaktayız. İkimiz için de hayırlısıolsun" dedi. Avşar'ın hiçbir maddi talepte bulunmadığı mahkemenin hemen ardından yaşadığı üzüntü ise yüzüne yansıdı.
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