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Bebek göründü

Bebek göründü
İkinci oğlu Can Eyüp'e 6 aylık hamile olan Pelin Karahan, önceki gün City's'deydi. Karnı iyice belirginleşen Karahan, "Evde 2 yaşındaki oğlum Ali Demir'e bakarken sabırsızlıkla da Can Eyüp'ün doğacağı günü bekliyorum" diye konuştu. 6 ayda 8 kilo alan oyuncunun hayranları ise "Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş" dedi.
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  • 27 Aralık 2016, Salı
  • Gazete
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