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Uyurgezer

Uyurgezer Bedük
Şarkıcı , önceki gün Emre Saygı'nın programı 'Hadi Be'ye konuk oldu. Sanatçı uzun yıllar uyurgezer olduğunu söyledi. Bedük "Gece bağırıp koşar, birilerini döverdim. Çocukluk arkadaşımı boğazlarken uyandım. Hatta babam beni tutup evden kaçmamı engelliyordu. Bundan kurtulmak için hocalara bile gittim. Bu durum 25 yaşında sahneye ilk çıktığım gün bitti" diye konuştu.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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