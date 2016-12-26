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Teröre inat sanat

Teröre inat sanat
Popçu 'ndan örnek davranış… "Program iptal etmek çözüm değil, sahneler kapanırsa terör amacına ulaşır" diyen Kömürcüoğlu, 28 Aralık'ta 1C1K isimli mekanda vereceği konserin gelirini Şehit Polis Aileleri Dayanışma Derneği'ne bağışlayacağını söyledi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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