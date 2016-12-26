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Tek dileği barış

Tek dileği barış
Güzel manken önceki gün NovaMall AVM'de hayranlarıyla buluştu. Son dönemin trendlerini aktaran Ulusoy; "Dünyada yükselen trend, balık etli olmak" dedi. Yeni yıla sevgilisi Hacı Sabancı'yla Monte Carlo'da gireceğini söyleyen ünlü manken 2017'den dileğinin ise ülkemiz ve dünya için barış olduğunu ifade etti.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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