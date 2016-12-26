Selfie yarışı

Şu sıralar yeni albüm hazırlığında olan türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün Bahçeşehir Koleji'ndeki Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın kermesini ziyaret etti. Kermesteki veliler sanatçıya büyük ilgi gösterdi. Sanatçının hayranları Yıldızhan'la selfie çekmek için birbirleriyle yarıştı.