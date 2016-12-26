Seda Akgül’e menajer şoku

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'Kısmetse Olur' programının sunucusu Seda Akgül, menajeri ile anlaşmazlığa girdi. Akgül, menajer Ayşegül Sermet ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Ancak anlaşmanın süresi dolmadan tek taraflı olarak feshetti. Sözleşmenin feshiyle zor durumda kaldığını belirten Sermet ise hukuk mücadelesi başlattı. Akgül' e 50 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Dilek Yaman
- 26 Aralık 2016, Pazartesi
- Gazete
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