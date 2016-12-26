Savcılığa YETİŞti!

Ünlüsunucu ZahideYetiş, dolandırıldığınısöyleyereksavcılığa gitti.Programında ünlüdoktorları ağırlayanYetiş'in adını kullananOnur Ü. veFadime C., doktorlarHaşmet Bardakçıve FatihŞendağ ile iletişimegeçti. Dolandırıcılar, 'Rezervasyon Akdi' isimlibir form gönderip programa katılım sağlamayıvaat ettikleri doktorlardan para istedi. Uzmanhekimler ise bu durumu Yetiş'e haber verdi.Programına çıkan doktorlardan ücret istemediklerinisöyleyen ünlü sunucu, savcılığa gidip,adını kullanarak doktorlardan aldıkları paralarlahaksız kazanç sağlayan şüphelilerincezalandırılmasını istedi. Yetiş'in şikayetiüzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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