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Savcılığa YETİŞti!

Savcılığa YETİŞti!
Ünlü sunucu Zahide Yetiş, dolandırıldığını söyleyerek savcılığa gitti. Programında ünlü doktorları ağırlayan Yetiş'in adını kullanan Onur Ü. ve Fadime C., doktorlar Haşmet Bardakçı ve Fatih Şendağ ile iletişime geçti. Dolandırıcılar, 'Rezervasyon Akdi' isimli bir form gönderip programa katılım sağlamayı vaat ettikleri doktorlardan para istedi. Uzman hekimler ise bu durumu Yetiş'e haber verdi. Programına çıkan doktorlardan ücret istemediklerini söyleyen ünlü sunucu, savcılığa gidip, adını kullanarak doktorlardan aldıkları paralarla haksız kazanç sağlayan şüphelilerin cezalandırılmasını istedi. Yetiş'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Dilek YAMAN
Etiketler:
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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