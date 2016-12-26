Şanslı damat!

Ali Ağaoğlu’nun kızı Sena, işadamı Mustafa Kırcal’ın oğlu Koray Kırcal ile hayatını birleştirdi. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen dillere destan düğünde Ali Ağaoğlu damadına takı olarak 8 milyon dolarlık köşk hediye etti
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim KuruluBaşkanı Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu ileişadamı Mustafa Kırcal'ın oğlu Koray Kırcal,önceki akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen rüya gibi birdüğünle dünyaevine girdi. İş, siyaset ve sanat dünyasından600 seçkin davetlinin katıldığı dillere destan düğün uzunsüre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. 37 kiloağırlığındaki Zuhair Murad imzalı 300 bin euroluk(yaklaşık 1.1 milyon TL) gelinliğiyle göz kamaştıran SenaAğaoğlu ile damat Koray Kırcal'ın nikahını Beşiktaş BelediyeBaşkanı Murat Hazinedar kıydı. Mutlu çifte nikah cüzdanınıise Ali Ağaoğlu'nun annesi Asiye Hanım, takdim etti. Düğündesahneye çıkan Serdar Ortaç hem şarkılarıyla hem deesprileriyle konukları eğlendirdi. Gelin ve damadı sahneye alanünlü popçu, ardından Ali Ağaoğlu'nu da sahneye davet etti.
DÜĞÜN HEDİYESİ EMİRGAN'DA KÖŞK
Kızı ve damadıyla dans eden işadamı, Ortaç'ın "Damatbey kızınızı istemeye geldiğinizde ilk tepkiniz ne oldu?"diye sorunca verdiği cevapla herkesi güldürdü. Ağaoğlu"Koray, Ortaköy'deki evime geldiğinde kapıdan içeriadım attığı gibi elime tüfeği aldım ve bir şarjör mermiyiboşalttım. Maşallah bizim damatta hiçbir şekilde tepki yoktu.Yürekli adammış. 'Kızıma layık bir genç' diye düşünerekonunla konuştum" dedi. Kızına düğün hediyesi olarak BatıAtaşehir'de 400 metrekarelik bir daire veren Ağaoğlu'nundamadına takı hediyesi ise servet değerindeydi. DamadınaEmirgan'daki 8 milyon dolar (yaklaşık 30 milyon TL)değerindeki 3 katlı bir köşk hediye eden Ağaoğlu, tapuyuKırcal'a davetlilerin alkışları eşliğinde sundu.
Gece boyunca kızı ve damadıyla kemençe ve SerdarOrtaç şarkıları eşliğinde dans eden Ali Ağaoğlu, birdakika bile oturmayarak gönlünce eğlendi.
HANIMAĞA'YASULTAN SUİTİ
Kızı Sena'nın mutluluğu için hiçbir masraftan kaçınmayan Ağaoğlu, düğün öncesinde gelinin rahat bir şekilde hazırlanabilmesi adına Çırağan Sarayı'nın geceliği 50 bin dolar (175 bin TL) olan Sultan Süiti'ni açtırdı.
5 KATLI DEV PASTA
Her şeyin kusursuz bir şekilde organize edildiği düğün töreninde en ilginç detaylardan biri de devasa büyüklükteki 5 katlı pastaydı. Gelin ve damadın yanında küçücük kaldığı düğün pastası da gecenin görkemine yaraşır şekildeydi.
1.1 MİLYONLİRALIKGELİNLİK37 KİLO
Güzelliğiyle göz kamaştıran Sena Ağaoğlu'nun Zuhair Murad imzalı gelinliği Çırağan Sarayı'ndaki Sultan Süiti'nin zeminini neredeyse boydan boya kapladı. 37 kilo ağırlığındaki 1.1 milyon liralık gelinliğiyle herkesi büyüleyen 23 yaşındaki genç kız, üzerinde adeta bir servet taşıdı.
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görgüsüzlük diz boyu. Türkiye'nin bunlardan çok daha farklı tipte ve farklı birikime sahip insanların toplum önünde olmasına ihtiyacı var.
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