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Şanslı damat!

’nun kızı Sena, işadamı Mustafa Kırcal’ın oğlu Koray Kırcal ile hayatını birleştirdi. Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen dillere destan de Ali Ağaoğlu damadına takı olarak 8 milyon dolarlık köşk hediye etti

Şanslı damat!
Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun kızı Sena Ağaoğlu ile işadamı Mustafa Kırcal'ın oğlu Koray Kırcal, önceki akşam Çırağan Sarayı'nda düzenlenen rüya gibi bir le dünyaevine girdi. İş, siyaset ve sanat dünyasından 600 seçkin davetlinin katıldığı dillere destan düğün uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. 37 kilo ağırlığındaki Zuhair Murad imzalı 300 bin euroluk (yaklaşık 1.1 milyon TL) gelinliğiyle göz kamaştıran Sena Ağaoğlu ile damat Koray Kırcal'ın nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı. Mutlu çifte nikah cüzdanını ise 'nun annesi Asiye Hanım, takdim etti. Düğünde sahneye çıkan Serdar Ortaç hem şarkılarıyla hem de esprileriyle konukları eğlendirdi. Gelin ve damadı sahneye alan ünlü popçu, ardından Ali Ağaoğlu'nu da sahneye davet etti.

DÜĞÜN HEDİYESİ EMİRGAN'DA KÖŞK
Kızı ve damadıyla dans eden işadamı, Ortaç'ın "Damat bey kızınızı istemeye geldiğinizde ilk tepkiniz ne oldu?" diye sorunca verdiği cevapla herkesi güldürdü. Ağaoğlu "Koray, Ortaköy'deki evime geldiğinde kapıdan içeri adım attığı gibi elime tüfeği aldım ve bir şarjör mermiyi boşalttım. Maşallah bizim damatta hiçbir şekilde tepki yoktu. Yürekli adammış. 'Kızıma layık bir genç' diye düşünerek onunla konuştum" dedi. Kızına düğün hediyesi olarak Batı Ataşehir'de 400 metrekarelik bir daire veren Ağaoğlu'nun damadına takı hediyesi ise servet değerindeydi. Damadına Emirgan'daki 8 milyon dolar (yaklaşık 30 milyon TL) değerindeki 3 katlı bir köşk hediye eden Ağaoğlu, tapuyu Kırcal'a davetlilerin alkışları eşliğinde sundu.


Gece boyunca kızı ve damadıyla kemençe ve Serdar Ortaç şarkıları eşliğinde dans eden Ali Ağaoğlu, bir dakika bile oturmayarak gönlünce eğlendi.



HANIMAĞA'YA SULTAN SUİTİ
Kızı Sena'nın mutluluğu için hiçbir masraftan kaçınmayan Ağaoğlu, düğün öncesinde gelinin rahat bir şekilde hazırlanabilmesi adına Çırağan Sarayı'nın geceliği 50 bin dolar (175 bin TL) olan Sultan Süiti'ni açtırdı.




5 KATLI DEV PASTA
Her şeyin kusursuz bir şekilde organize edildiği düğün töreninde en ilginç detaylardan biri de devasa büyüklükteki 5 katlı pastaydı. Gelin ve damadın yanında küçücük kaldığı düğün pastası da gecenin görkemine yaraşır şekildeydi.

1.1 MİLYON LİRALIK GELİNLİK 37 KİLO
Güzelliğiyle göz kamaştıran 'nun Zuhair Murad imzalı gelinliği Çırağan Sarayı'ndaki Sultan Süiti'nin zeminini neredeyse boydan boya kapladı. 37 kilo ağırlığındaki 1.1 milyon liralık gelinliğiyle herkesi büyüleyen 23 yaşındaki genç kız, üzerinde adeta bir servet taşıdı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Huseyn Ciftci Huseyn Ciftci

görgüsüzlük diz boyu. Türkiye'nin bunlardan çok daha farklı tipte ve farklı birikime sahip insanların toplum önünde olmasına ihtiyacı var.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 26.12.2016 08:18
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