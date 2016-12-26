'Murat'ına erdi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, dün akşam Faslı güzel Elbani ile dünya evine girdi. Daha önce altı yıl evli kaldığı Burçin Terzioğlu'ndan iki yıl önce boşanan oyuncunun, ikinci düğünü Taksim'deki CVK Otel'de yapıldı. Pek çok ünlü ismin de konuk olduğu törene, gelinin Fas'tan gelen misafirleri de katıldı. "Evlilik süreci hızlı gelişti?" sorusuna Yıldırım, "Bizim için biraz süreci var. O süreçten sonra karar alıp, evlendik. Mutluyuz. Hayatımın aşkını sonunda buldum" dedi. Sevilen oyuncu, düğünden bir gün önce Fas usulü kına gecesi için ise "İlk defa onların kültürüyle karşılaşmış oldum. Değişik ve güzel bir duyguydu" diye konuştu.



Halil ÇİLİNGİR