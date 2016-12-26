Köpeğiyle eğlencede

Rol aldığı dizide 3 yaşından küçük bir bebeğin çekimlerde kullanılmasına verdiği tepkiyle gündeme gelen Meltem Cumbul, önceki akşam Karaköy Bej çıkışı görüntülendi. Köpeği Paşa ile mekanda eğlenip dans eden oyuncunun keyfi yerindeydi. Cumbul, daha sonra köpeğiyle bir taksiye binip evinin yolunu tuttu.



Doğan SAVAŞ