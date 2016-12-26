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suskunluğu

Hadise suskunluğu
Popçu 'yle adı aşk dedikodularına karışan genç işadamı Hakan Sabancı, önceki akşam da İstanbul gecelerinde tek başına objektiflere takıldı. Ünlü şarkıcıyla ilişkisinin annesi Arzu Sabancı'nın onaylamaması üzerine bittiği konuşulan Sabancı, "Hadise'yle beraber misiniz?" sorusuna suskun kaldı.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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