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Gökbakarlar & Düzyatanlar

Gökbakarlar & Düzyatanlar
Şahan Gökbakar, ikinci bebeklerine hamile olan eşi Selin Gökbakar'ın 30. yaş günü için Ürgüp'e gezi organize etti. Gökbakar'la eşini bu mutlu günlerinde dostları Neslişah Alkoçlar ve Engin Altan Düzyatan çifti de yalnız bırakmadı.

Eşi ve dostlarıyla Peri Bacaları'nın manzarası eşliğinde poz veren ünlü komedyen bu anı dün 'Gökbakarlar&Düzyatanlar' notuyla instagram'da paylaştı. Komedyenin bu esprili paylaşımı kısa sürede on binlerce beğeni aldı.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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