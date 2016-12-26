Şahan Gökbakar,ikinci bebeklerine hamileolan eşi Selin Gökbakar'ın30. yaş günü için Ürgüp'egezi organize etti.Gökbakar'la eşini bu mutlugünlerinde dostları NeslişahAlkoçlar ve Engin AltanDüzyatan çifti de yalnızbırakmadı.
Eşi ve dostlarıyla PeriBacaları'nın manzarasıeşliğinde poz veren ünlükomedyen bu anı dün'Gökbakarlar&Düzyatanlar'notuyla instagram'dapaylaştı. Komedyenin buesprili paylaşımı kısasürede on binlercebeğeni aldı.
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