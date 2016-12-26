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Ergenç’e kardeş geldi

Ergenç’e kardeş geldi
Halit Ergenç'e benzerliğiyle dikkat çeken , 3'üncü albümü 'Aşk Beyazı' ile 2017'ye damga vurmaya hazırlanıyor. Uçkan, sanatçı için "Babası merhum Sait Ergenç de çok değerli bir bestekârdı. Halit Ergenç'le babasının bir şarkısında düet yapmayı çok isterim" dedi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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