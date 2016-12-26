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Ebru gerildi

İstanbul’a gelen , gecelere daldı. Ebru Şallı da adının aşk dedikodusuna karıştığı futbolcuyla soluğu aynı mekanda aldı. Turan, gece boyu kendisine kur yapan Şallı’ya selam bile vermeyince güzel sunucu gerildi

Ebru gerildi
Geçtiğimiz ay sosyal medyadaki yazışmaları gün yüzüne çıkan Ebru Şallı'yla , günler sonra aynı mekandaydı. Barcelonalı yıldız futbolcu, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne alan Ebru Gündeş'i kardeşi Okan Turan'la dinlemeye gitti. Gündeş, "Arda Turan adam gibi adamdır. Bir de gönül işlerini düzeltse… Haydi Arda, bul birini düğününde şarkıları ben söyleyeceğim" dedi. Turan da sanatçının bu sözleri üzerine kahkahaya boğuldu. Ünlü futbolcunun neşesi mekana Ebru Şallı'nın gelmesiyle bir anda kaçtı. Futbolcunun masasına 2 metre uzaklıktaki başka bir masaya geçen Şallı, gece boyunca Turan'ı göz hapsine aldı.

ARDA PAS VERMEDİ
Arda Turan'la arkadaş olduğunu ve bundan sonra da sık sık görüşeceklerini söyleyen güzel sunucuya futbolcunun selam vermemesi ise kafaları karıştırdı. Gündeş'in 'Aldırma Deli Gönlüm' şarkısıyla göbek atan Şallı, bir ara yıldız futbolcuya dönerek adeta nispet yaptı. Bu duruma aldırış etmeyen Milli futbolcu ise kardeşi ve arkadaşlarıyla sohbet etti. Mekanı ilk terk eden ise Arda Turan oldu. Gazetecileri atlatmak isteyen Şallı, VIP minibüsünü mekanın arka kapısına getirtti. Arda Turan'ın kendisine karşı sergilediği umursamaz tavırlarla yüzü asılan Ebru Şallı, çıkışta futbolcuyla ilgili sorulara maruz kalınca iyice gerildi.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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