Ebru gerildi

İstanbul’a gelen Arda Turan, gecelere daldı. Ebru Şallı da adının aşk dedikodusuna karıştığı futbolcuyla soluğu aynı mekanda aldı. Turan, gece boyu kendisine kur yapan Şallı’ya selam bile vermeyince güzel sunucu gerildi
Geçtiğimiz ay sosyal medyadaki yazışmaları gün yüzüne çıkan Ebru Şallı'yla Arda Turan, günler sonra aynı mekandaydı. Barcelonalı yıldız futbolcu, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne alan Ebru Gündeş'i kardeşi Okan Turan'la dinlemeye gitti. Gündeş, "Arda Turan adam gibi adamdır. Bir degönül işlerini düzeltse… Haydi Arda,bul birini düğününde şarkıları bensöyleyeceğim" dedi. Turan da sanatçının bu sözleri üzerine kahkahaya boğuldu. Ünlüfutbolcunun neşesi mekana Ebru Şallı'nıngelmesiyle bir anda kaçtı. Futbolcunun masasına 2 metre uzaklıktaki başka bir masaya geçen Şallı, gece boyunca Turan'ıgöz hapsine aldı.
ARDA PAS VERMEDİ Arda Turan'la arkadaş olduğunu vebundan sonra da sık sık görüşeceklerinisöyleyen güzel sunucuya futbolcununselam vermemesi ise kafaları karıştırdı. Gündeş'in 'Aldırma Deli Gönlüm' şarkısıyla göbek atan Şallı, bir ara yıldızfutbolcuya dönerek adeta nispet yaptı. Bu duruma aldırış etmeyen Milli futbolcu ise kardeşi ve arkadaşlarıyla sohbet etti. Mekanı ilk terk eden ise Arda Turanoldu. Gazetecileri atlatmak isteyen Şallı, VIP minibüsünü mekanın arka kapısınagetirtti. Arda Turan'ın kendisine karşı sergilediği umursamaz tavırlarla yüzüasılan Ebru Şallı, çıkışta futbolcuyla ilgili sorulara maruz kalınca iyice gerildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.