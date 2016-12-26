Çocuk istiyor

Yaklaşık 2 yıldır meslektaşı Gupse Özay'la aşk yaşayan oyuncu Barış Arduç, bir dergiye verdiği röportajda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Arduç, "İşinde başarılı olduğu kadar ailesiyle de kaliteli zaman geçirebilen iyi bir baba olmak en büyük hedefim" dedi.