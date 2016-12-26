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Çifte heyecan

Çifte heyecan
Azeri asıllı Türk oyuncu Nesrin Cavadzade geçtiğimiz gün Nişantaşı City's'deydi. Tek başına mağazaları dolaşan güzel oyuncu, daha sonra sinema katına çıkarak vizyondaki filmlere baktı. Cavadzade, kendisini görüntüleyen habercilere müjdeyi verdi. Oyuncu "2017'de 2 filmde rol alıyorum. Ayrıca 3. proje için de görüşmelerim devam ediyor" dedi.
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  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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