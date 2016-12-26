Yol Durumu
  1. Çocuk istiyor
  2. Hadise suskunluğu

Ana -oğul maç keyfi

Ana -oğul maç keyfi
Arzu Sabancı, küçük oğlu Kerim Sabancı'nın tatil için geldiği İstanbul'da Eda Kayacık adlı genç kızla yaptığı kaçamaktan sonra duruma el attı. Oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan Arzu Hanım, futboldan anlamamasına rağmen oğluyla önceki gün Vodafone Arena'da Beşiktaş maçını izledi.
Etiketler:
  • 26 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar