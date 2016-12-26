Ana -oğul maç keyfi

Arzu Sabancı, küçük oğlu Kerim Sabancı'nın tatil için geldiği İstanbul'da Eda Kayacık adlı genç kızla yaptığı kaçamaktan sonra duruma el attı. Oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan Arzu Hanım, futboldan anlamamasına rağmen oğluyla önceki gün Vodafone Arena'da Beşiktaş maçını izledi.