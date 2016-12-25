Sid’le hatıra pozu

Sanat ve sosyetenin ünlü anneleri önceki gün çocuklarıyla birlikte Akmerkez'deydi. Ünlüler ve çocukları 'Frozen Land' buz pistinde keyifli saatler geçirdi. Ünlü anneler, en az çocukları kadar eğlendi.



Güzel sunucu Ebru Akel ve 3 yaşındaki oğlu Eren, Buz Devri karakterleri Sid ve Scrat eşliğinde buzun tadını çıkardı. Gün boyunca Eren'le oynayan 40 yaşındaki Akel, enerjisini oğlundan aldığını söyledi.