Sanat gecesi

Türk müziğinin güçlü sesi Muazzez Abacı, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı. Programına sanat müziği eserleriyle başlayan Abacı, sahne performansıyla konuklara eşsiz bir gece yaşattı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen ve Arif Susam da vardı.