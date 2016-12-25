Paris’te Türk havası

Tescilli güzel Açalya Samyeli Danoğlu ile ünlü işadamı Erman Ademoğlu, önceki akşam Paris'teki Shangri-La Hotel'de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. 2 yıllık mutluluklarını nikahla perçinleyen ikilinin düğünü adeta Türkiye'yi Fransa'ya taşıdı. Hazırlıklar için günler öncesinden soluğu Paris'te alan çift, gece için seçtikleri müziklerle davetlileri bir dakika bile yerlerinde oturtmadı. Konuklar, gelinle damadın romantik ilk danslarının ardından Trabzon kolbastısı eşliğinde kurtlarını döktü.



'TÜRK HER YERDE TÜRK EVELALLAH'

Eğlencenin doruğa çıktığı düğüne katılan birbirinden ünlü ve sosyetik davetliler, daha sonra düğünlerin vazgeçilmezi olan kasap havasıyla da halay çekti. Davetliler gece boyunca çekilen videoları ve fotoğrafları ise "Burası Paris ama Türk her yerde Türk evelallah" notuyla sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Düğünün ardından yine Paris'in Lar'c isimli ünlü gece kulübünde eğlenceye devam eden ünlü çift ve davetliler, burada da Türkler'in nasıl eğlendiğini tüm Fransızlar'a gösterdi. Bu arada İstanbul'dan yaklaşık 2 bin 700 kilometre öteye Türk havasını taşıyan çift, ikinci düğünlerini ise 28 Aralık'ta Bursa'daki Sheraton Otel'de yapacak.



HALİL ÇİLİNGİR