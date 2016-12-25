Paris’te Türk havası

Açalya Samyeli Danoğlu ve Erman Ademoğlu’nun önceki akşam Paris’teki gösterişli düğününe kolbastı ve halay damgasını vurdu! Birçok ünlü ve sosyetik davetli, düğün sonrası gittikleri lüks bir gece kulübünde de Türk danslarını Fransızlar’a gösterdi...
Tescilli güzel Açalya Samyeli Danoğlu ile ünlü işadamı Erman Ademoğlu, önceki akşam Paris'teki Shangri-La Hotel'de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. 2 yıllık mutluluklarını nikahla perçinleyen ikilinin düğünü adetaTürkiye'yi Fransa'ya taşıdı. Hazırlıklar için günleröncesinden soluğu Paris'te alan çift, gece için seçtikleri müziklerle davetlileri bir dakika bile yerlerinde oturtmadı. Konuklar, gelinle damadın romantik ilk danslarının ardından Trabzon kolbastısı eşliğinde kurtlarını döktü.
'TÜRK HER YERDE TÜRK EVELALLAH'
Eğlencenin doruğa çıktığı düğüne katılan birbirinden ünlü ve sosyetik davetliler, daha sonra düğünlerinvazgeçilmezi olan kasap havasıyla da halay çekti. Davetliler gece boyunca çekilen videoları ve fotoğrafları ise "Burası Paris ama Türk her yerde Türk evelallah" notuyla sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Düğünün ardından yine Paris'in Lar'c isimli ünlügece kulübünde eğlenceye devam eden ünlü çift ve davetliler, burada da Türkler'in nasıl eğlendiğini tümFransızlar'a gösterdi. Bu arada İstanbul'dan yaklaşık 2 bin 700 kilometre öteye Türk havasını taşıyan çift, ikinci düğünlerini ise 28Aralık'ta Bursa'dakiSheraton Otel'de yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.