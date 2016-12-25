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Önce bebek sonra nikah

Kenan Ece’yle birlikte olan , iddiaya göre 2 aylık hamile… Bu haberle havalara uçan oyuncu çift, yeni yılda nikah masasına oturma kararı aldı

Önce bebek sonra nikah
Ünlü isimler arasındaki "Önce bebek, sonra nikah" modasına 'le Kenan Ece de uydu. Ece'yle aşkını geçtiğimiz yaz sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilan eden güzel oyuncu, iddiaya göre 2 aylık hamile… İkili, bu haberi şimdilik yalnızca aileleriyle ve çok yakın birkaç dostuyla paylaştı.

Aşkları bundan yaklaşık 1 buçuk yıl önce birlikte rol aldıkları dizi setinde filizlenen Canan Ergüder'le Kenan Ece'nin ne zaman evleneceği belirsizliğini koruyor. Ancak Ergüder'in karnının daha fazla büyümeden yeni yılın ilk aylarında nikah masasına oturması bekleniyor.

DOĞAN SAVAŞ/ÖZEL
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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