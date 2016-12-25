Yol Durumu
  1. Kalbi de güzel
  2. Albüm yolda

Number Van ziyaret

Number Van ziyaret
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gregory Van Der Wiel ile model sevgilisi Rose Bertram, önceki gün Çekmeköy'deki bir okulun öğrencileriyle bir araya geldi. Alemdağ Çatalmeşe Ortaokulu'ndaki minikleri ziyaret eden ikilinin elleri boş değildi. Yıldız futbolcu ile sevgilisi çocuklara ayakkabı, forma ve kışlık elbiseler dağıttı. Wiel, Fenerli miniklere şampiyonluk de sözü verdi.

Okuldaki öğrencilerin yoğun izdihamına maruz kalan ünlü futbolcuyla model sevgilisi gün boyunca çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Wiel, minik hayranlarına formasını imzalamayı da ihmal etmedi.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar