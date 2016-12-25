Number Van ziyaret

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gregory Van Der Wiel ile model sevgilisi RoseBertram, önceki gün Çekmeköy'deki bir okulun öğrencileriyle bir araya geldi. Alemdağ ÇatalmeşeOrtaokulu'ndaki minikleri ziyaret eden ikilinin elleri boş değildi. Yıldız futbolcu ile sevgilisi çocuklaraayakkabı, forma ve kışlık elbiseler dağıttı. Wiel, Fenerli miniklere şampiyonluk de sözü verdi.
Okuldaki öğrencilerin yoğun izdihamına maruz kalan ünlü futbolcuyla model sevgilisi gün boyuncaçocuklarla bol bolfotoğraf çektirdi. Wiel, minik hayranlarına formasını imzalamayı da ihmal etmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.