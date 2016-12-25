Number Van ziyaret

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Gregory Van Der Wiel ile model sevgilisi Rose Bertram, önceki gün Çekmeköy'deki bir okulun öğrencileriyle bir araya geldi. Alemdağ Çatalmeşe Ortaokulu'ndaki minikleri ziyaret eden ikilinin elleri boş değildi. Yıldız futbolcu ile sevgilisi çocuklara ayakkabı, forma ve kışlık elbiseler dağıttı. Wiel, Fenerli miniklere şampiyonluk de sözü verdi.



Okuldaki öğrencilerin yoğun izdihamına maruz kalan ünlü futbolcuyla model sevgilisi gün boyunca çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Wiel, minik hayranlarına formasını imzalamayı da ihmal etmedi.