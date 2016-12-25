Küçük Sabancı çapkınlıkta

Ağabeyleri Hacı ve Hakan Sabancı'dan sonra ailenin en küçüğü olan kardeşleri Kerim de gecelerde boy göstermeye başladı. Üniversite eğitimi dolayısıyla yılın büyük bir kısmını ABD'de geçiren Sabancı, yeni yıl tatili için geldiği İstanbul'da ayağının tozuyla çapkınlık turuna çıktı.



Akaretler Vogue Restaurant'ta sarışın bir güzelle baş başa yemek yiyen genç adam, çıkışta gazetecileri görünce panikledi. Flaşların patlamasıyla içeri kaçan Kerim Sabancı'nın aksine adı Eda Kayacık olduğu öğrenilen kız arkadaşı ise "Olan oldu artık, gel arabaya binelim" dedi. İkili, Sabancı'nın özel şoförlü aracına binerek hızla uzaklaştı.



DOĞAN SAVAŞ