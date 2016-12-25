Küçük Sabancı çapkınlıkta

Ağabeyleri Hacıve Hakan Sabancı'dansonra ailenin en küçüğü olankardeşleri Kerim de gecelerdeboy göstermeye başladı.Üniversite eğitimi dolayısıylayılın büyük bir kısmınıABD'de geçiren Sabancı, yeniyıl tatili için geldiği İstanbul'daayağının tozuyla çapkınlık turuna çıktı.
Akaretler Vogue Restaurant'ta sarışınbir güzelle baş başa yemek yiyen gençadam, çıkışta gazetecileri görünce panikledi.Flaşların patlamasıyla içeri kaçan KerimSabancı'nın aksine adı Eda Kayacık olduğuöğrenilen kız arkadaşı ise "Olan oldu artık,gel arabaya binelim" dedi. İkili, Sabancı'nınözel şoförlü aracına binerek hızla uzaklaştı.
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