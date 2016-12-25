Kalbi de güzel

Ziynet Sali'den anlamlı ziyaret… Sali, Beşiktaş'ta polise yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında şehitdüşen polislerin ailelerini önceki gün ziyaret etti. Güzel şarkıcı, tüm ülkeyi yasa boğan terör saldırısıyla ocaklarına ateş düşen ailelerin acısına ortak oldu. Ziyaret sırasında şehitçocuklarıyla fotoğraf çektiren Ziynet Sali, bu anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.
Hayranlarından övgüler alan Kıbrıslı sanatçı, paylaşımına şu notu düştü: "Şehitlerimizin masum evlatlarıyla buluştum. Sözler manayı bozar bazenama gözler sessiz konuşur.Görev, sadakat, dirayetledolu bir salonda, koca yürekliaileler ve dolduramayacağımızboşluklar gördüm. İnşallah yüreklerine bir nebze olsun dokunabilmiş ve sevgimi hissettirebilmişimdir."
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