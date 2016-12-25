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Kalbi de güzel

, 10 Aralık’ta Beşiktaş’ta şehit düşen polislerin ailelerini ziyaret etti. Sali, şehit polislerin çocuklarıyla fotoğraf çektirip onlara moral verdi

Kalbi de güzel
Ziynet Sali'den anlamlı ziyaret… Sali, Beşiktaş'ta polise yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında şehit düşen polislerin ailelerini önceki gün ziyaret etti. Güzel şarkıcı, tüm ülkeyi yasa boğan terör saldırısıyla ocaklarına ateş düşen ailelerin acısına ortak oldu. Ziyaret sırasında şehit çocuklarıyla fotoğraf çektiren , bu anlarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.



Hayranlarından övgüler alan Kıbrıslı sanatçı, paylaşımına şu notu düştü: "Şehitlerimizin masum evlatlarıyla buluştum. Sözler manayı bozar bazen ama gözler sessiz konuşur. Görev, sadakat, dirayetle dolu bir salonda, koca yürekli aileler ve dolduramayacağımız boşluklar gördüm. İnşallah yüreklerine bir nebze olsun dokunabilmiş ve sevgimi hissettirebilmişimdir."

Ebru KAZIKTAŞ
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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