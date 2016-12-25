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Eliz’in erkekleri

Eliz’in erkekleri
Yılbaşı tatili için doğup büyüdüğü Almanya'nın yolunu tutan Eliz Sakuçoğlu'na sevgilisi Beran Benan da eşlik etti. Önceki akşam da sevgilisi ve babasıyla yemek keyfi yapan güzel stil danışmanı, bu fotoğrafa "Prensim ve kralım" notu düştü. 'na "Kızlar, için babası hep kral kalır" yorumu yağdı.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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