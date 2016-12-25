Yol Durumu
  1. Arkadaş kalkanı
  2. Eliz’in erkekleri

Cem ve Ötesi

Cem ve Ötesi
Rock müziğinin sevilen gruplarından 'Mor ve Ötesi' kariyerinin 20. yılını önceki akşam Zorlu PSM'de özel bir konserle kutladı. Bülent Ortaçgil ve Athena gibi sürpriz sanatçıların yer aldığı geceye ünlü komedyen Cem Yılmaz damgasını vurdu. Yılmaz, grupla birlikte 'Cambaz' şarkısını seslendirdi. Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'in sevgilisi Melisa Sözen de aşkını gecede yalnız bırakmadı.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar