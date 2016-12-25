Cem ve Ötesi

Rock müziğinin sevilen gruplarından 'Mor ve Ötesi' kariyerinin 20. yılını önceki akşam Zorlu PSM'de özel bir konserle kutladı. Bülent Ortaçgil ve Athena gibi sürpriz sanatçıların yer aldığı geceye ünlü komedyen Cem Yılmaz damgasını vurdu. Yılmaz, grupla birlikte 'Cambaz' şarkısını seslendirdi. Mor ve Ötesi'nin solisti Harun Tekin'in sevgilisi Melisa Sözen de aşkını gecede yalnız bırakmadı.