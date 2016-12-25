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Arkadaş kalkanı

Arkadaş kalkanı
Adları bir süredir birlikte anılan Şebnem Bozoklu'yla Kerem Fırtına, önceki akşam oyuncu arkadaşları Rıza Kocaoğlu ve Hazar Ergüçlü'yle Cihangir'deki bir mekanda akşam yemeğindeydi. Fırtına'yla görüntü vermek istemeyen Bozoklu, mekanı Kocaoğlu ile terk etti. Fırtına ise gazetecileri atlatmak için Ergüçlü ile mekandan ayrıldı.
Etiketler:
  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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