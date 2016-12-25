Aslıhan Doğan’dan eski aşkı Arda Turan’ı kızdıracak paylaşım! Sosyetik güzel, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘Her şeyin bir çaresi vardır fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur’ sözüyle çapkın futbolcuyu hedef aldı...
Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan'ın evliliğe yanaşmaması üzerine sonunda pes edip geçtiğimiz ay ayrılık kararı alan Aslıhan Doğan'dan eski aşkınasitem dolu gönderme... Sosyetik güzel birlikte oldukları dönemde adı Didem Soydan ve EbruŞallı gibi ünlü isimlerle anılan Turan'ın çapkınlıklarına daha fazla dayanamamıştı. Ayrılığın ardından sosyal medya üzerinden yıldız futbolcuya sık sık gönderme yapan Aslıhan Doğan'ın önceki gün paylaştığı mesaj ise yeniliryutulur cinsten değildi…
EDEBİ GÖNDERME!
Doğan, usta edebiyatçı AhmetHamdi Tanpınar'ın 'MahurBeste' adlı romanındaki 'Garip Bir İhtilalci' başlıklı yazısından şu bölümü paylaştı: "Her şeyinbir çaresi vardır. Fakat insanbozuldu mu, bunun çaresi yoktur. Sen cilt yapıyorsun; şiraze(kitap yapraklarını düzgün tutmaya yarayan ince bez şerit)nedir bilirsin. Bizde insanoğlu şirazesiz kalmış. Hayat onuniçin ahenksiz, birbirini tutmayan, günün hayatına cevapvermeyen bir yığın ölü kıymetler tarafından idare ediliyor." Doğan'ın eski aşkına sitemde bulunduğu bu paylaşımı takipçileri tarafından da "Aslıhan'dan Arda'ya gol" diye yorumlandı.
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