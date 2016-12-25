Alışveriş zamanı

Alman asıllı oyuncu Wilma Elles, önceki gün İstinyePark AVM'deydi. Alışverişi boyunca elinden telefonunu düşürmeyen Elles, yakınlarına yeni yıl hediyesi aldı. Babası ve eşi Kerem Göğüş için hediye aldığını söyleyen oyuncu, sürprizin kaçmaması için detay vermedi. Elles, üzerindeki kürkün de imitasyon olduğunu dile getirdi.