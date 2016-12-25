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Albüm yolda

Albüm yolda
Genç şarkıcı Gökhan Sayhan'ın 'Tutsunlar' adlı ikinci single çalışması görücüye çıktığı dijital platformlarda hayranlarından büyük ilgi görüyor. Parçanın sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıcı, yakın zamanda kendi şarkılardan oluşan albüm çıkaracak.
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  • 25 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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