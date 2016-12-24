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Zehra’nın ilk durağı

Zehra’nın ilk durağı
Londra'da üniversite eğitimi gören Zehra Çilingiroğlu'nun tatil için geldiği İstanbul'daki ilk durağı Nişantaşı Sess oldu. Gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Zehra, tek başına geldiği mekandan yine tek ayrıldı.

Doğan SAVAŞ
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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