Selen kovuldu!

'HangimizSevmedik?' isimli dizidebirlikte rol alan SelenSoyder ile Can Yamanarasındaki krize ilginçbir çözüm bulundu!Sette birbirlerine bardakfırlatan ikiliden Soyder,geçtiğimiz gün Yaman'ı"Sette kontrolsüz veuygunsuz davranıyor"diyerek suçlamıştı. Güzeloyuncu, rol arkadaşınadava da açtı.
Konuyla ilgiliCan Yaman, sessizkalırken dün yapımcıfirma Selen Soyder'insözleşmesininfeshedildiğini duyurdu.Yapımcı firma, Soyder'leilgili alınan kararıngerekçesini ise "Settehuzuru sağlamakzorundayız" diyerekaçıkladı...
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selen soyder zaten hiç bir dizide başarılı değil..oynayamıyor..mimikleri yüz ifadesi hep aynı..hiç bir duyguyu izleyiciye yansıtamıyor. yerinde bir karar bence.dilerim daha başarılı fotomodel yada türkiye güzel olan biri değil gerçekten tiyatro mezunu diplomalıbiri gelir yerine..dizilerde fotomodelleri oynatmaktan gerçek oyuncuları izlemeyi unuttuk..
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