Selen kovuldu!

'Hangimiz Sevmedik?' isimli dizide birlikte rol alan Selen Soyder ile Can Yaman arasındaki krize ilginç bir çözüm bulundu! Sette birbirlerine bardak fırlatan ikiliden Soyder, geçtiğimiz gün Yaman'ı "Sette kontrolsüz ve uygunsuz davranıyor" diyerek suçlamıştı. Güzel oyuncu, rol arkadaşına dava da açtı.



Konuyla ilgili Can Yaman, sessiz kalırken dün yapımcı firma Selen Soyder'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yapımcı firma, Soyder'le ilgili alınan kararın gerekçesini ise "Sette huzuru sağlamak zorundayız" diyerek açıkladı...