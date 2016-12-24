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Selen kovuldu!

Dizi setinde yaşanan kavganın faturası ’e kesildi. ‘Hangimiz Sevmedik?’ dizisinin yapımcı firması, tarafını Can Yaman’dan yana tutup Soyder’le olan sözleşmesini feshetti...

Selen kovuldu!
'Hangimiz Sevmedik?' isimli dizide birlikte rol alan Selen Soyder ile Can Yaman arasındaki krize ilginç bir çözüm bulundu! Sette birbirlerine bardak fırlatan ikiliden Soyder, geçtiğimiz gün Yaman'ı "Sette kontrolsüz ve uygunsuz davranıyor" diyerek suçlamıştı. Güzel oyuncu, rol arkadaşına dava da açtı.

Konuyla ilgili Can Yaman, sessiz kalırken dün yapımcı firma Selen Soyder'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Yapımcı firma, Soyder'le ilgili alınan kararın gerekçesini ise "Sette huzuru sağlamak zorundayız" diyerek açıkladı...
Etiketler:
  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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aybala aybala

selen soyder zaten hiç bir dizide başarılı değil..oynayamıyor..mimikleri yüz ifadesi hep aynı..hiç bir duyguyu izleyiciye yansıtamıyor. yerinde bir karar bence.dilerim daha başarılı fotomodel yada türkiye güzel olan biri değil gerçekten tiyatro mezunu diplomalıbiri gelir yerine..dizilerde fotomodelleri oynatmaktan gerçek oyuncuları izlemeyi unuttuk..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 13:48
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