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Öfkeli damat

Öfkeli damat
Şükran Ovalı ile Caner Erkin, 2 Ocak 2017'deki nikah hazırlıklarını tamamlamak için önceki gün Akmerkez'deydi. Beşiktaşlı futbolcunun, "Yeter artık çektiğiniz" diyerek gazetecilere çıkışması "Damat, strese girdi" dedirtti.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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