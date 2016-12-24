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O şarkı şehitlere okundu

O şarkı şehitlere okundu
'Yeniden, Yeni, Yine' albümüyle müzik listelerinin zirvesine çıkan , albümdeki 'Memleketim' şarkısının özellikle seçildiğini vurguladı. Usta sanatçı, "Bu şarkıyı 15 Temmuz hain darbe girişimi olaylarının ardından albüme aldık ve bu eşsiz eseri, tüm şehitlerimiz için seslendirdim" dedi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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