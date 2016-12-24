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Mis gibi bir duyguymuş

Mis gibi bir duyguymuş
Ünlü şarkıcı Berkay ile şimdilerde hamilelik heyecanı yaşayan eşi Özlem Şahin, önceki gün Akmerkez'deydi. Berkay, "Baba olacağım için çok mutluyum. Mis gibi bir duyguymuş" dedi. Güzel modelin taktığı geniş çerçeveli numaralı gözlükleri de dikkat çekti.

Aydın HAMZA
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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