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Herkes kraliçe olmuş

Herkes kraliçe olmuş
Pop müziğin güçlü ismi Burcu Güneş, önceki gün katıldığı radyocu Michael Kuyucu'nun programında Demet Akalın ve Hande Yener'e üstü kapalı gönderme yaptı. 'Giderli şarkılar' sebebiyle birbirine tahammül edemeyen bir toplumun yetiştiğini söyleyen Güneş, "Seçim hakkı sunulmadığı için bu şarkılar gençlere zorla dinletiliyor" dedi.

Eski şarkılarda gerçek aşkın anlatıldığını ve eski aşkların o yüzden daha samimi olduğunu söyleyen , ekledi: "Herkes bir kral, herkes bir kraliçe, bu egolara gerek yok. Neden insanlar artık üretmiyor; çünkü bir kişi tutturunca herkes aynı türe yöneliyor."
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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