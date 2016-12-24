Herkes kraliçe olmuş

Pop müziğin güçlü ismi Burcu Güneş,önceki gün katıldığı radyocu MichaelKuyucu'nun programında Demet Akalın veHande Yener'e üstü kapalı gönderme yaptı.'Giderli şarkılar' sebebiyle birbirine tahammüledemeyen bir toplumun yetiştiğini söyleyenGüneş, "Seçim hakkı sunulmadığı için buşarkılar gençlere zorla dinletiliyor" dedi.
Eski şarkılarda gerçekaşkın anlatıldığını veeski aşkların o yüzdendaha samimi olduğunusöyleyen Burcu Güneş,ekledi: "Herkes bir kral,herkes bir kraliçe, bu egolaragerek yok. Neden insanlar artıküretmiyor; çünkü bir kişitutturunca herkes aynıtüre yöneliyor."
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