Hadise suskunluğu

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la biten ilişkisinin ardından adı bir çok isimle anılan Hakan Sabancı, geçtiğimiz gece ise Hadise ile Karaköy'de bir mekanda samimi bir şekilde eğlendi. Bu kaçamakla magazin gündemine yerleşen sosyetik çapkın, önceki akşam Nişantaşı Sess'te eğlendi.



Bu kez kuralını bozup mekana sadece erkeklerden oluşan bir grupla giden Hakan Sabancı, Sess'ten yalnız ayrıldı. Gazetecilerin etrafını sardığı sosyetik playboy, "Hadise ile aşk yaşadığınız doğru mu?" soruları karşısında ise sessiz kaldı.



Doğan SAVAŞ