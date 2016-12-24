Hadise suskunluğu

Sosyetik güzel AslışahAlkoçlar'la biten ilişkisininardından adı bir çok isimleanılan Hakan Sabancı,geçtiğimiz gece ise Hadiseile Karaköy'de bir mekandasamimi bir şekilde eğlendi.Bu kaçamakla magazingündemine yerleşensosyetik çapkın, önceki akşamNişantaşı Sess'te eğlendi.
Bu kez kuralını bozupmekana sadece erkeklerdenoluşan bir grupla giden HakanSabancı, Sess'ten yalnızayrıldı. Gazetecilerin etrafınısardığı sosyetik playboy,"Hadise ile aşk yaşadığınızdoğru mu?" sorularıkarşısında ise sessiz kaldı.
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