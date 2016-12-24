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Gülben takipte

Kısa bir süre önce Erhan Çelik’ten boşanan ’den manidar hamle... Ünlü sanatçı, Çelik’le evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilen eski eşi Mustafa Erdoğan’ı instagram’da takibe aldı. Dedikodu kazanı kaynamaya başladı!

Gülben takipte
Her adımını düşünüp atan Gülben Ergen, sosyal medyadan yaptığı hareketlerle şaşkınlık yarattı... Kısa bir süre önce Erhan Çelik'le 2 yıllık evliliğini noktalayan Ergen, boşandıktan sonra ilk iş olarak 'Çelik' soyadını sosyal medya hesaplarından sildi. Başarılı spikerle, eski eşi Mustafa Erdoğan'la sergilediği samimiyet yüzünden ayrıldığı iddia edilen , sanki inat yaparcasına çocuklarının babasından kopamıyor. Ünlü sanatçı, önceki gün instagram'da manidar bir şarkı paylaştı.

'GERİ DÖNMEK İNAN İÇTEN DEĞİL...'
Gülben Ergen, Sezen Aksu'nun 'Bile Bile' isimli şarkısındaki "Geri dönmek inan içten değil" şeklindeki sözlerini paylaşması "Mustafa Erdoğan'a gönderme mi?" dedirtti. Bu şarkıyla da kalmayan ünlü sanatçı, dün de çocuklarının babasını instagram hesabından takibe aldı. Eski eşinin her paylaşımını da beğenmekten geri kalmayan Gülben Ergen'in bu tavrı, "Ergen ile Mustafa Erdoğan, çocukları için yeniden bir araya mı geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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