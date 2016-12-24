Gülben takipte

Kısa bir süre önce Erhan Çelik’ten boşanan Gülben Ergen’den manidar hamle... Ünlü sanatçı, Çelik’le evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilen eski eşi Mustafa Erdoğan’ı instagram’da takibe aldı. Dedikodu kazanı kaynamaya başladı!
Her adımını düşünüp atan Gülben Ergen,sosyal medyadan yaptığı hareketlerle şaşkınlıkyarattı... Kısa bir süre önce Erhan Çelik'le 2yıllık evliliğini noktalayan Ergen, boşandıktan sonra ilkiş olarak 'Çelik' soyadını sosyal medya hesaplarındansildi. Başarılı spikerle, eski eşi Mustafa Erdoğan'lasergilediği samimiyet yüzünden ayrıldığı iddia edilenGülben Ergen, sanki inat yaparcasına çocuklarınınbabasından kopamıyor. Ünlü sanatçı, önceki güninstagram'da manidar bir şarkı paylaştı.
'GERİ DÖNMEK İNAN İÇTEN DEĞİL...'
Gülben Ergen, Sezen Aksu'nun 'Bile Bile' isimli şarkısındaki "Geri dönmek inan içten değil" şeklindeki sözlerini paylaşması "Mustafa Erdoğan'a göndermemi?" dedirtti. Bu şarkıyla da kalmayan ünlü sanatçı, dün de çocuklarının babasını instagram hesabından takibe aldı. Eski eşinin her paylaşımını da beğenmekten geri kalmayan Gülben Ergen'in bu tavrı, "Ergen ile Mustafa Erdoğan,çocukları için yeniden biraraya mı geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.
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