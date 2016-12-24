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Derin mevzu!

Sokak köpekleri için yardım ederken geçtiğimiz gün giymekten geri durmayan sosyetik Mermerci için Gedik, ‘Gerçek hayvanseverlik sadece kedi ve köpek sevmekle olmaz’ dedi!

Derin mevzu!
Hayvanlar için yaptığı yardımlarla sık sık gündem olan Derin Mermerci'nin geçtiğimiz gün sansar kürkü ve timsah derisi çantasıyla yaptığı şov, olay yarattı. 250 bin liralık kürkü ve 200 bin liralık çantasıyla 'hayvan sevgisini' gözler önüne seren sosyetik güzeli hayvanseverler topa tuttu.

Mermerci'yi eleştirenler arasında en dikkat çeken isim Ömür Gedik'in sözleriydi. Gedik, sosyetik güzeli şöyle eleştirdi: "Hayvanları sevmek, sadece kedi ve köpekleri korumakla olmaz, sansar da bir hayvan timsah da... Bugüne kadar hayvanlar için yaptıklarından dolayı onu takdir ettim ama , Derin'e hiç yakışmadı. Bu kıyafetiyle karşıma çıksaydı, ona iki çift laf ederdim."

Sosyetik güzel, geçtiğimiz gün 250 bin liralık sansar kürkü ve 200 bin liralık timsah derisi çantası ile böyle poz vermişti. Mermerci'nin kürkü için 60 sansar, çantası için de 3 timsah katledildi...
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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