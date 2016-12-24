Derin mevzu!

Hayvanlar için yaptığı yardımlarla sık sık gündem olan Derin Mermerci'nin geçtiğimiz gün sansar kürkü ve timsahderisi çantasıyla yaptığı şov, olay yarattı. 250 bin liralık kürkü ve200 bin liralık çantasıyla 'hayvan sevgisini' gözler önüne seren sosyetik güzeli hayvanseverler topa tuttu.
Mermerci'yi eleştirenler arasında en dikkat çeken isim ÖmürGedik'in sözleriydi. Gedik, sosyetik güzeli şöyle eleştirdi: "Hayvanlarısevmek, sadece kedi ve köpeklerikorumakla olmaz, sansar dabir hayvan timsah da... Bugüne kadar hayvanlar için yaptıklarından dolayı onu takdir ettim ama kürk, Derin'e hiç yakışmadı. Bu kıyafetiyle karşıma çıksaydı, ona iki çift laf ederdim."
Sosyetik güzel,geçtiğimiz gün 250bin liralık sansarkürkü ve 200 binliralık timsah derisiçantası ile böylepoz vermişti.Mermerci'ninkürkü için60 sansar,çantasıiçin de3 timsahkatledildi...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.