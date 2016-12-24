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Cem renklendi

Cem renklendi
Her zaman siyahlar içerisinde görmeye alışık olduğumuz Cem Yılmaz, önceki gün kural bozdu. Ünlü komedyen, Valentino marka desenli montunu üzerine taktığı renkli atkısı ve kırmızı çerçeveli gözlükleriyle tamamladı.

Yılmaz, 2017 yılıyla ilgili ise şöyle dedi: "Yeni yıldan beklentim ilk olarak huzur. Kenetlenirsek aşamayacağımız zorluk yok. Hoşgörüyü de unutmayalım."

Aydın HAMZA
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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