Bacaaltı güzelleri

Hatice Aslan ve Özlem Conker, önceki akşam Kuruçeşme'deki Bacaaltı isimli mekandaydı. Çıkışta gazetecilerle ayak üstü sohbet eden ikili, "Bu akşam kız kıza yemek yedik" dedi. Aslan ve Conker, 2017 yılıyla ilgili ise "Yeni yıl herkese sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin'' dedi.