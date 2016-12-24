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Asla teslim olmayacağız

Asla teslim olmayacağız
Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. "Şu sıralarda teröristler bir toplumun ruhunun yok olmasını istiyor. Ama biz bunu kaybetmeyeceğiz" diyen Poyrazoğlu, ekledi: "Korkuya teslim olmayacağız, yaşamla bağlantımızı koparmayacağız."

Aydın HAMZA
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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