Asla teslim olmayacağız

Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. "Şu sıralarda teröristler bir toplumun ruhunun yok olmasını istiyor. Ama biz bunu kaybetmeyeceğiz" diyen Poyrazoğlu, ekledi: "Korkuya teslim olmayacağız, yaşamla bağlantımızı koparmayacağız."



Aydın HAMZA