Afiş için poz tamam

'Binde Bir Gece Diyalogları' ile yeni sezonda seyircisiyle buluşacak olan Begüm Kütük ve Hakan Meriçliler, afiş çekimi için Levent Özdemir'in objektifine poz verdi İlişkiler ve evliliklerde yaşanan bildik sorunların yanı sıra geleneksel anlayış ile modern düşüncenin zıtlığını mizahi bir bakış açısıyla anlatan oyunun prömiyeri, 14 Ocak 2017'de Zorlu PSM'de yapılacak...