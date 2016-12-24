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40. yıl buluşması

40. yıl buluşması
Usta şair Ahmet Selçuk İlkan, sanat hayatının 40. yılını önceki akşam dev bir organizasyonla kutladı. Poll Production etiketi ile piyasaya çıkan 'Ahmet Selçuk Unutulmayan Şarkılar' albümüne yorumları ile renk katan müziğin dev isimleri, İlkan'ı bu özel gecede yalnız bırakmadı.

Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Selami Şahin, Coşkun Sabah, Muazzez Ersoy, Yıldız Tilbe, Kutsi ve Linet gibi birbirinden ünlü isimler, klasikleşmiş Ahmet Selçuk İlkan eserlerini bu özel konserde yorumladı. İlkan, "Bu kadar değerli isimlerin bu gecede benim için bir araya gelmesi beni çok onure etti" dedi.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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