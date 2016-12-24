40. yıl buluşması

Usta şair Ahmet Selçukİlkan, sanat hayatının 40.yılını önceki akşam devbir organizasyonla kutladı.Poll Production etiketi ilepiyasaya çıkan 'Ahmet SelçukUnutulmayan Şarkılar' albümüneyorumları ile renk katan müziğindev isimleri, İlkan'ı bu özel gecedeyalnız bırakmadı.
Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen,Selami Şahin, Coşkun Sabah,Muazzez Ersoy, Yıldız Tilbe, Kutsive Linet gibi birbirinden ünlüisimler, klasikleşmiş Ahmet Selçukİlkan eserlerini bu özel konserdeyorumladı. İlkan, "Bu kadardeğerli isimlerin bu gecedebenim için bir araya gelmesibeni çok onure etti" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.