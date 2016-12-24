2017 havasına girdi

Işıl Reçber, önceki gün Zorlu Center Raffles Otel'de yapılan Winter Wonderland temalı alışveriş şenliğine katıldı. Kıvırcık yaptığı saçları ve incilerle süslü ceketiyle son derece şık bir görüntü sergileyen Reçber, tüm bakışları üzerinde topladı. Işıl Hanım bu haliyle, "Yılbaşı ruhuna büründü" dedirtti...